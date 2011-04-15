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23.10.2019

По рублю сохраняется «бычий» тренд

Во вторник, 22 октября, рубль практически не изменился к доллару и укрепился к евро и фунту. Пара доллар/рубль выросла на 0,01%, до 63,73 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,14%, до 70,91 руб., фунт/доллар – на 0,58%, до 82,12 руб.

Укреплению рубля способствовали растущие цены на нефть, так и сохраняющийся спрос на валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Китай и США достигли определенного прогресса в своих торговых переговорах.

Больше всех рубль подорожал к британскому фунту. «Британец» подешевел после того, как законодатели в Великобритании отклонили предложенный правительством график Brexit для ратификации соглашения по выходу из ЕС. В настоящее время будет обсуждаться возможность переноса даты Брекзита и досрочных парламентских выборов в Великобритании.

В среду, 23 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Давление на рынок создал последний отчет Американского института нефти (API). Он показал, что запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 4,45 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 702 тыс. баррелей, запасы дистиллятов – на 3,491 млн баррелей.

Сегодня утром на торгах Московской биржи рубль незначительно укрепляется к доллару и евро. Стоимость нефти утром теряет 0,44% — до $59,44 за баррель Brent.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остается сделка между США и Китаем, а также Брезкит. Сегодня Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ на сумму $30 млрд. Он окажет поддержку рублю, как и налоговый период. От пары доллар/рубль ожидаю увидеть боковое движение под уровнем 64 руб. К концу недели стоит ожидать ослабление рубля.



Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»



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