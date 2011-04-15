Сургутнефтегаз на максимуме с 2016 года

Рынок продолжил подъем. Индекс Мосбиржи закрылся на положительной территории седьмую торговую сессию подряд. Лидерами роста стали акции Сургутнефтегаза (+9,38%). Лидерами снижения стали бумаги М.Видео (-3,94). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64.



Загадочный рост Сургутнефтегаза (+4,15%) может быть обусловлен спекулятивными ожиданиями или использованием непубличной информации. Это могут быть как дивиденды, так и более важные корпоративные события. Дивидендные выплаты компании сложно прогнозировать, они носят несистемный характер. Промежуточные дивиденды маловероятны, хотя и не исключены, а по итогам года дивиденд может оказаться ниже предыдущего из-за падения прибыли на фоне укрепления рубля. Консенсус-прогноз по прибыли – около 280 млрд руб. Но не исключено и корпоративное событие, которое может потребовать направление предложения о выкупе голосующих (или всех) акций по закону (например, крупная сделка). Финансовых вложений у Сургута около 3 трлн руб. ($45 млрд), что соответствует 70% капитализации такой компании, как Лукойл или Новатэк, а покупательная способность еще выше. Балансовая стоимость акции, которую должен принимать во внимание оценщик, около 90 руб., что даже сейчас вдвое выше рыночной цены. На выкуп может быть направлено не более 10% чистых активов (400 млрд руб., которые у компании есть). Мы не даем прогнозов по возможной крупной сделке Сургутнефтегаза, но если такие планы у компании есть, они могут проявить себя до конца года. Тогда ралли объяснимо, похожее недавно наблюдалось в бумагах Уралкалия, который ушел с биржи.



Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2780-2830 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50. В фокусе результаты НЛМК за 3-й квартал и заседание ЕЦБ.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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