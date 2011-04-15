Индекс МосБиржи продолжает покорять вершины

В течение дня российский рынок торговался с переменным успехом, но к концу сессии покупатели оживились и вернули ведущие фондовые индексы на положительную территорию. По итогам торгов индекс МосБиржи прибавил 0,69%, до 2821,58. После пробоя отметки 2800 бенчмарк продолжает передвигать максимумы, укрепляясь уже шесть сессий подряд, на фоне чего на краткосрочных графиках уже начали проявляться признаки перекупленности. Это в свою очередь указывает на риск отката, который может произойти на ухудшении внешнего фона или перед наступлением выходных. РТС тем временем набрал 0,35%, до 1392,47. В этот раз долларовый индекс показал более скромную динамику из-за начала коррекции рубля от максимумов.



Неожиданно для многих инвесторов лидерами роста среди голубых фишек вчера стали акции «Сургутнефтегаза». В моменте бумаги повышались более чем на 16%, а закрылись с повышением без малого на 10%, отметившись на пике максимумах августа 2006 года и закрывшись на максимумах с середины сентября. Причем участники рынка так и не смогли выявить адекватной причины столь резкого подорожания бумаг компании. Возможно, ажиотаж был связан с выходом на рынок крупного игрока. Напомним, в начале сентября

подобный «инцидент» уже случался, из чего можно сделать вывод, что акции «Сургутнефтегаза» стали привлекательными для крупных спекулянтов. В любом случае это ралли внесло огромный вклад в рост индекса МисБиржи на минувшей сессии.



Сегодня внешний фон выглядит неоднозначно, хотя, к примеру, в Азии фондовые площадки в основном выросли, отыгрывая новости о перемирии на севере Сирии, в связи с которым Трамп снял санкции с Турции. При этом в целом инвесторы ведут себя малоактивно, проявляя осторожность в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ. Оно станет последним для Драги в качестве главы Центробанка – уже на следующем заседании в его кресле будет сидеть бывшая глава МВФ Кристин Лагард. По этому случаю сегодня не ожидается изменений в монетарной политике, и в целом заседание может оказаться проходным. На данном этапе, если с открытием Европы настроения

инвесторов не ухудшатся, а нефть не углубит коррекцию, у российских индексов есть шанс продолжить подъем, хотя риски отката индекса МосБиржи растут.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"







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