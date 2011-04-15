В среду высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Инвесторы сохраняют осторожный оптимизм в отношении развивающихся рынков в целом, учитывая перспективы заключения торгового соглашения между США и КНР, а также сравнительно низкий уровень процентных ставок в развитых странах. Поток отчетности западных корпораций вызывает скорее благоприятную реакцию рынка – даже слабая отчетность промышленной корпорации Caterpillar не повлекла снижения капитализации, поскольку трейдеры нашли основания для оптимизма в решении компании сократить производство в ответ на замедление роста спроса в Азии. В российском секторе голубых фишек спрос был сосредоточен в нефтегазовом секторе – неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США стало поводом к оживлению на рынке энергоносителей. Лучше рынка выглядел Сургутнефтегаз (SNGS, +9.4%), для которого благоприятен не только рост цен на нефть, но и укрепление доллара США. Транснефть (TRNFP) подорожала на 2.7%, Лукойл (LKOH) – на 2.0%, Татнефть (TATN) – на 1.6%.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ) подорожали на 12.7%, Южуралникеля (UNKL) – на 6.5%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 4.0%.



Фондовые индексы США прибавили в среднем 0.2%, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.



Данные технического анализа указывают на возможность приостановки движения вверх по индексу РТС вблизи уровня 1400 пунктов. Тем временем внимание глобальных инвесторов по-прежнему сосредоточено на потоке корпоративной отчетности, сегодня до открытия торгов в США ожидается раскрытие финансовых показателей корпораций Twitter, American Airlines, Raytheon, Dow, Valero Energy. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация по паре доллар-рубль в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (25.10).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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