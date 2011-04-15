Российский фондовый рынок взлетел вслед за растущей нефтью

В среду, 23 октября, российский фондовый рынок умеренно вырос. К закрытию торгов валютный индекс РТС прибавил 0,35%, а рублёвый индекс МосБиржи смог вырасти побольше, на 0,69%.



Лидерами роста в среду на Московской Бирже стали нефтегазовые акции, прежде всего, обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», подорожавшие, соответственно, на 9,38% и 2,72%. Рост происходил в отсутствие значимых новостей, но для этой не самой прозрачной корпорации такая ситуация не редкость. К закрытию торгов обыкновенные акции нефтяной компании превысили 40 руб. за бумагу, а «префы» поднялись выше 39 руб. за акцию. Ряд глобальных инвестбанков в качестве целевой цены по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» рассматривал уровень именно в 40 руб., теперь вопрос, сможет ли акция расти дальше, если целевые уровни достигнуты?



Среди других лидеров роста можно отметить привилегированные акции «Транснефти» (+2,69%), «ЛУКОЙЛа» (+1,97%) и обыкновенные акции «Татнефти» (+1,61%). Лидерами снижения в среду оказались акции ретейлера «М.Видео» (-3,94%), «Россетей» (-2,46%) и депозитарные расписки X5 Retail Group (-2,03%). На сегодня прогнозируем коридор по индексу РТС в 1370-1400 пунктов, а по индексу МосБиржи — 2800-2830 пунктов.



Американский фондовый рынок вырос очень умеренно и без существенных новостей, так как все понимают, что до реального выхода США и Китая из штопора торгового конфликта пока очень далеко. Индекс Dow 30 вырос только на 0,17%, индекс S&P 500 — на 0,28%, а Nasdaq поднялся всего на 0,19%. Азиатские фондовые рынки в основном плюсуют, кроме снижающихся рынков Китая и Индии.



В среду цена барреля Brent на ICE мощно выросла на 2,53%, до $60,8, а техасская WTI подорожала даже на 3%, до $55,86 за баррель на сообщениях о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США на 1,7 млн баррелей. Сегодня с утра цена Brent вновь снижается, теряя 0,36%, а WTI проседает на 0,59%. Ожидаем на сегодня по цене Brent $60-61 за баррель.



Наш прогноз по курсу рубля к доллару на сегодня составляет 63-64,5 руб., а по курсу рубля к евро — 70,8-71,5 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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