Нефти нужно закрепить успех

После неуверенной консолидации, во второй половине дня котировки нефти резко рванули вверх, отметив максимумы конца сентября непосредственно под отметкой 61 доллар за баррель. На утренних торгах в четверг Brent слегка отступила, но сохраняет высокие позиции в ожидании свежих драйверов.



Поводом для покупок нефтяных фьючерсов послужила свежая статистика Минэнерго США. Согласно официальному отчету ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно сократились на 1,7 млн баррелей против прогноза роста на 3 млн. Инвесторы восприняли это как сигнал к тому, что в Штатах начинается сезонное снижение запасов. К тому же официальная статистика контрастирует с оценкой API, которая отразила приличный рост запасов.



Еще одним фактором, который удерживает цены на плаву, выступают ожидания относительно декабрьского саммита ОПЕК+. Участники рынка не теряют надежды на более решительные меры производителей для поддержания рынка в условиях угасания спроса из-за торговой войны, которая подрывает позиции мировой экономики.



С технической точки зрения тот факт, что Brent расположилась над уровнем 60 долларов за баррель, говорит об улучшении общей картины. Однако быки смогут выдохнуть только в случае недельного закрытия над этой отметкой, поскольку интерес к риску выглядит неустойчивым, а риск фиксации прибыли перед наступлением выходных весьма высок.



В ближайшей перспективе рынок нефти будет оценивать сегодняшние предварительные показатели деловой активности в ключевых странах. Если индикаторы продолжат указывать на спад, Brent снова направится на юг.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.