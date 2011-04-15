Мода на рекорды

Вчерашний день принес на российские площадки новую череду побед. Индекс МосБиржи, который подскочил почти на 2%, пробил область 2850, которая ранее неоднократно сдерживала быков и приводила к коррекции, и финишировал на отметке 2877,05. РТС же приподнялся еще на 1,52%, до 1413,63. Индекс МосБиржи, который поставил новый исторический рекорд, сейчас показывает более смелую динамику, что объясняется благоприятным для него сочетанием ослабления рубля и роста нефти, поскольку удорожание Brent подпитывает интерес к бумагам нефтегазового сектора.



К слову, накануне ралли акций «Сургутнефтегаза» продолжилось – котировки прибавили еще 8,5%. Причем, несмотря на все спекуляции, инвесторы так и не разгадали таинственную причину внезапного роста бумаг, что теоретически чревато не менее агрессивной коррекцией. С другой стороны, сейчас акции нефтегазового сегмента поддерживает рост нефтяных цен.

Brent вчера превысила отметку 61 доллар за баррель и отметилась на максимумах в области 61,60 долларов за баррель, отыгрывая возросший интерес к риску и перспективы дальнейшего ограничения добычи ОПЕК+. Так, бумаги ЛУКОЙЛа, которые подросли еще почти на 3%, переписали исторические максимумы, а Газпром подорожал на 3,3%.



Сегодня главным событием дня станет заседание Банка России. Для

участников рынка главная интрига состоит в том, на какую величину

Центробанк снизит ставку. Скорее всего, регулятор останется верным свое поступательной стратегии и снизит стоимость заимствований на четверть процента. В этом случае реакция рынка, который уже полностью учел этот сценарий, будет незначительной и в целом нейтральной. Если же банк все же решится на более агрессивное смягчение политики, рубль может ускорить свое отступление. Доллар вчера превысил отметку 64 руб., борьба за

которую состоится сегодня.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"



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