Российский рынок акций растет на фоне снижения ставок

Российский фондовый рынок на этой неделе демонстрирует динамику заметно лучше, чем большинство зарубежных площадок. Основной причиной роста российского рынка в последние дни мы считаем переключение внимания инвесторов на уровень доходности, который генерируют российские акции на сегодняшний день в сравнении с инструментами долгового рынка. Ожидаемая дивидендная доходность по индексу Мосбиржи (6,8-7%) выше доходностей ОФЗ на всей кривой и приближается к доходностям корпоративных бумаг (для сравнения эффективная доходность индекса IFX-Cbonds составляет около 7,15%). Если долгое время до текущего момента снижение ключевой ставки в РФ и ставок на долговом рынке оказывало лишь опосредованное влияние на динамику российских акций, то сейчас ситуация начинает несколько меняться, и влияние уровня ставок на фондовый рынок становится похожим на картину, привычную для зарубежных рынков.



Внешние же условия пока продолжают оставаться скорее нейтральными. Из ключевых факторов отметим вчерашнюю публикацию предварительных индексов деловой активности в ЕС и США – предварительный PMI в промышленности ЕС остался на уровне 45,7 пунктов, показатель в сфере услуг подрос с 51,6 до 51,8 пунктов (в страновом разрезе вновь разочаровали данные из Германии, при этом локальный позитивный сюрприз преподнесла французская статистика), в Штатах было заметно небольшое улучшение как в производстве, так и в сфере услуг. При этом ожидания по снижению ставки ФРС на октябрьском заседании остаются на высоком уровне (фьючерсы на ставку отражают 90% вероятность такого исхода).



Также вчера состоялось последнее заседание ЕЦБ под руководством М.Драги. Как и ожидалось, никаких изменений в текущий монетарный курс сделано не было, а в рамках своего выступления М.Драги вновь отметил «затяжную слабость экономики еврозоны, сохранение значительных понижательных рисков и сдержанное инфляционное давление», что с его точки зрения «подтверждает необходимость крайне стимулирующей монетарной политики в течение длительного периода времени, чтобы поддержать инфляцию».



Возвращаясь к российскому рынку отметим, что по итогам вчерашнего дня индекс Мосбиржи прибавил почти 2% и обновил исторические максимумы, приблизившись к отметке в 2780 пунктов. Сегодня для всей группы российских активов большое значение будут иметь итоги заседания Банка России, которые, вероятно, впервые за долгие месяцы представляют интригу – снижение ставки на 25 или 50 пунктов. Учитывая рост последних дней, локально в российских активах есть признаки перегрева, соответственно, при сценарии умеренного смягчения видим вероятность некоторого коррекционного движения.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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