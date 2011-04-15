В четверг в секторе высоколиквидных бумаг преобладали заявки на покупку. Поддержку спросу оказала благоприятная обстановка на сырьевых рынках, а также ожидания снижения ключевой процентной ставки ЦБ (низкие ставки, при прочих равных, способствуют повышению сравнительной привлекательности акций как класса активов). В итоге Сургутнефтегаз (SNGS) вырос на 8.4%, Норникель (GMKN) - на 3.5%, Газпром (GAZP) – на 3.3%, Лукойл (LKOH) – на 2.9%, Полюс (PLZL) и МТС (MTSS) – на 1.6%, Новатэк (NVTK) – на 1.5%.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Кузбасской топливной компании (KBTK) подорожали на 3.9%, Энел Россия (ENRU) – на 2.6%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 2.1%.



Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы прибавили в пределах 1%, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.



Сегодня в начале торгов не исключена возможность приостановки подъема по индексу РТС. Характер торгов на рынках в целом выглядит неуверенным из-за динамики финансовых показателей американских корпораций – по данным Bloomberg, чистая прибыль в расчете на акцию по индексной корзине S&P 500 за третий квартал текущего года в среднем сократилась по отношению к прибыли предыдущего квартала. В частности, поводом для беспокойства стала отчетность Amazon, опубликованная вчера после закрытия торгов – компания впервые за более чем два года сократила квартальную чистую прибыль год-к-году и озвучила прогноз по выручке ниже оценок участников рынка. На валютном рынке в первой половине дня вероятна консолидация вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль, далее на ход торгов может повлиять решение ЦБ по ключевой процентной ставке (13:30 мск) и сопутствующий комментарий.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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