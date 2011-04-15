Российский рынок подстерегает максимумы

В пятницу российский рынок завершил торги в неплохом расположении духа. Ведущие фондовые индексы обосновались вблизи исторических максимумов после в целом удачной недели. Индекс МосБиржи, который передвинул цель на круглую психологическую отметку 3000, во второй половине сессии утратил бычий импульс и поддался фиксации прибыли после роста, но к концу торгов все же отыграл практически все потери и закрылся с понижением на символические 0,13%, в районе 2873,41. РТС тем временем подрос еще на 0,54%, до 1421,20.



В корпоративном секторе продолжился подъем «голубых фишек» и снова во главе с «Сургутнефтегазом», акции которого показали непрерывный 4-дневный рост. Объяснения ралли так и не найдено, и за это время акции достигли уровней локальной перекупленности, что говорит о рисках нисходящей коррекции, которая может оказаться довольно агрессивной, если игроки решат массово зафиксировать прибыль, тем более что конкретных новостей, которые могли повлечь такой рост бумаг, не поступало.



На этой неделе участники рынка продолжат оценивать отчетность корпораций за третий квартал. Свои финансовые результаты опубликуют ММК, Русгидро, Новатэк, лента, Мангит, М. Видео, ТГК-1 и Энел Россия. На предстоящей неделе неплохую динамику могут показать бумаги нефтегазовых компаний, если котировки нефти не упадут с достигнутых уровней и продолжат рост. Локальным фактором поддержки для рынка должен послужить отчет Baker Hughes, согласно которому на прошлой неделе число активных буровых установок в США сократилось сразу на 17 штук, до 696 единиц, что стало минимальным с апреля 2017 года значением.



Также на мировых рынках возрос всеобщий оптимизм после заявлений США и Китая о том, что стороны близки к заключению промежуточной сделки. Это должно поддержать повсеместный интерес к риску в начале новой недели, где в центре внимания будет заседание ФРС США, а главная интрига в том, снизит ли регулятор ставку. Большинство участников рынка ставят на третье снижение стоимости кредитования. Ссылаясь на ухудшение экономической статистики в Штатах.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"



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