Ждем продолжения притока средств на рынок акций

Индекс Мосбиржи в пятницу закрылся в символическом минусе, потеряв 0,13%, после 8 сессий непрерывного роста. Причем днем снижение было большим и рублевый индикатор рынка даже спустился в район 2850 пунктов, который теперь выступает поддержкой. Однако под вечер большая часть просадки, несмотря на приближавшиеся выходные, была выкуплена, что говорит о силе продолжающегося восходящего тренда.



Сегодня ничего не мешает продолжению роста. С утра американские фьючерсы в легком плюсе, нефть торгуется около 62 долларов за баррель.



После снижения ставки Банком России сразу на 0,5 п.п. и ожиданиях ее дальнейшего уменьшения, мы ожидаем продолжения притока средств в акции, в том числе и в результате сокращения позиций по ставшим менее доходным облигациям.



Прежде всего интерес будут представлять дивидендные бумаги, среди который наиболее интересно выглядят Мосбиржа, «Газпром», «Лукойл», «Сургут»-преф и «Норильский Никель». От последнего, правда, сегодня не ждем особых подвигов из-за снижения мировых цен на никель. Поэтому перегретая ГМК вполне может сегодня скорректироваться.



С осторожностью смотрим и на «Сургутнефтегаз» - пока не станет понятной причина роста его «обычки» на 30% на прошлой неделе, какие-то действия с акциями совершать рискованно. А вот «Газпром» с «Лукойлом» вполне могут продолжить подъем.



Как-то незаметно акции Сбербанка дошли до сопротивления 242 руб, откуда в пятницу откатились на 2 рубля. Вполне возможно повторение попытки атаки этого уровня, тем более что сильной перекупленности по акциям Сбера не наблюдается.



Немного странной выглядела реакция валютного рынка на решение регулятора снизить ставку на 0,5 п.п. – рубль начал укрепление, хотя следовало ждать обратной реакции. Лишь ночью российская валюта начала сдавать позиции. Сегодня ждем ухода рубля в паре с долларов выше отметки 64, но на сильное обесценивание рубля рассчитывать не стоит, его будет поддерживать продолжающаяся скупка российских облигаций и ожидания снижения ставки ФРС уже в эту среду.



Нефть получила неплохую поддержку от вышедшей статистики Baker Hughes, зафиксировавшей падение числа активных буровых установок в США сразу на 17 штук до 696. Это говорит о продолжающемся снижении темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, что неизбежно скажется на снижении объемов добычи в США.



Однако считаем, что нефти сегодня будет трудно пробить отметку 62. Хотя «черное золото» сохраняет потенциал роста в район 64 долларов, небольшая коррекция сырью не повредила бы.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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