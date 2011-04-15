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28.10.2019

Нефть ждет новостей с торгового фронта

Нефть продолжила дорожать в пятницу, показав плодотворные торги по итогам недели. Сегодня на утренней сессии Brent обновила одномесячные максимумы в районе 61,80 долларов за баррель, откуда слегка отскочила. Теперь в центре внимания игроков находится отметка 62 доллара, выступающая в роли ближайшего сопротивления.

После тестирования уровня 58 долларов на рынке оживились покупатели. Под конец недели оптимизма игрокам добавили сообщения представителей США и Китая о дальнейшем прогрессе в переговорах и готовности заключить промежуточную торговую сделку, что несколько снизило опасения за состояние мировой экономики и глобального спроса на энергоносители.

В пользу быков также сыграли еженедельные данные Baker Hughes. Отчет отразил сокращение числа буровых сразу на 17 единиц, до 696 штук, что стало минимальным значением с апреля 2017 года. В более долгосрочной перспективе это предвестник сокращения добычи, но с повышением эффективности производства взаимосвязь этих индикаторов несколько ослабла, о чем говорит сдержанная реакция рынка.

В ближайшей перспективе Brent будет пытаться удержаться над 100-дневной скользящей средней и прорваться через уровень 62 доллара. Интерес к риску в целом присутствует, но не носит ярко выраженного характера, что ограничивает потенциал роста котировок. При этом свежие позитивные новости с торгового фронта способны протолкнуть баррель выше области 62 доллара за баррель.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями

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