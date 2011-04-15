Российский рынок перегрелся

В начале новой недели российский рынок успел обновить рекордные

максимумы и откатиться к концу сессии на фоне частичной фиксации

прибыли. Внешний фон в целом выглядел благоприятно, но без выраженного интереса к риску, что вкупе с перекупленностью отечественных индексов и снижением нефтяных цен повлекло умеренную техническую коррекцию от достигнутых вершин, что выглядело вполне уместно и закономерно. Так, к концу дня индекс МосБиржи снизился на 0,57%, до 2856,91, а РТС просел на 0,65%, до 1411,92. Для индекса МосБиржи ключевой уровень теперь проходит на 2850, который на данный момент выступает в роли ближайшей поддержки. Если эта отметка выстоит, можно ожидать новых попыток отскока в северном направлении.



Акции «Сургутнефтегаза» после агрессивного роста на прошлой неделе перешли к нисходящей коррекции и подешевели на 4,25% на опровержении главой ЛУКОЙЛа слухов о возможном поглощении его компании. Котировки ЛУКОЙЛа снизились на 3,3% за день, открывая возможности для открытия длинных позиций на более привлекательных уровнях. Что касается бумаг «Сургутнефтегаза», медвежья коррекция скорее всего получит продолжение после неоправданного ралли.



Сегодня, помимо вышеупомянутых компаний, инвесторы будут следить за динамикой акций «Магнита», который публикует операционную и финансовую отчетность за третий квартал. Бумаги ритейлера находятся вблизи долгосрочных минимумов, и в случае выхода благоприятных результатов могут совершить неплохой отскок. Что касается акций нефтегазовых компаний, от них больше не ожидается энергичного подъема в условиях дальнейшего отступления котировок нефти. Brent не смогла удержаться над уровнем 62 доллара за баррель накануне и возвращается под 61 доллар на утренних торгах во вторник.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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