Рынок нефти сомневается в ОПЕК

В понедельник Brent подешевела после четырех дней роста. Коснувшись в моменте максимумов в районе отметки 62 доллара за баррель, котировки отскочили и продолжают отступать в ходе вечерней сессии вторника, тестируя уровень 61 доллар.



Участников рынка не впечатлило резкое сокращение числа буровых в США до 2,5-летнего минимума после двух недель роста. Игроки сейчас делают акцент на потенциальных усилиях стран ОПЕК+ для поддержания рынка, который продолжает страдать от переизбытка предложения. Комментарии представителей России о том, что еще слишком рано обсуждать дополнительное ограничение добычи, усилили давление на цены, подтвердив отсутствие консенсуса в рядах группы производителей относительно дальнейших действий.



С другой стороны, давление на котировки сейчас сдерживает прогресс в переговорах США и Китая, который подтвердили обе стороны, намекнув на возможное заключение промежуточной торговой сделки в рамках саммита АТЭС, который пройдет в середине ноября.



В предстоящие дни Brent может получить поддержку и как минимум воздержаться от более глубокой просадки на фоне потенциального ослабления доллара в случае снижения ставки ФРС по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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