Корпоративный сектор вытянул российский рынок вверх

После неудачного старта ведущие фондовые индексы РФ попытались развить нисходящий импульс, но во второй половине развернулись и даже сумели закрыться на сессионных максимумах. Отчасти роль сыграло некоторое улучшение динамики американских площадок на открытии, но во многом отскок произошел благодаря высокому спросу на акции крупных российских компаний. В итоге индекс МосБиржи подрос на 1,04%, до 2886,48, а РТС набрал 0,86%, закрывшись на отметке 1424,05, несмотря на просадку рубля против бивалютной корзины в пределах 0,2%.



Безоговорочным лидером роста на местном рынке во вторник стала ТМК, акции которой по итогам сессии подорожали более чем на 7%. Инвесторы с большим энтузиазмом отреагировали на новость о возможном пересмотре дивидендной политики уже в начале следующего года. Дополнительную поддержку бумагам оказали сообщения о том, что компания может вернуться к идее вторичного публичного размещения своих европейских активов в первой половине 2020 года. Если в ближайшее время топ-менеджмент ТМК будет подогревать разговоры о потенциальном увеличении дивидендных выплат, потенциал роста акций до конца текущего года возрастет.



Также уверенную динамику накануне показали многие компании нефтегазового сектора, где особенно выделился «Газпром», бумаги которого прибавили в цене 3,56% и отметились на 4-месячных максимумах, реагируя на заявления о завершении подготовки заполнения газопровода «Сила Сибири» для поставок российского газа в КНР. В рамках 30-летнего договора с китайской CNPC Россия будет ежегодно поставлять в Поднебесную порядка 38 млрд кубометров газа. Среди других крупных участников нефтегазового

сектора также стоит отметить подъем привилегированных акций «Башнефти» на 2,23% и рост котировок «Роснефти» на 1,85%.



Главным событием сегодняшнего дня и всей недели станет решение

Федрезерва по монетарной политике. Широко ожидается, что регулятор снизит ставку, несмотря на спад напряженности в торговых переговорах и в целом снижение экономических рисков. Поскольку смягчение политики уже учтено в ценах, Центробанк с большой долей вероятности пойдет на этот шаг, чтобы попросту не разочаровать рынки и не спровоцировать обвал. При этом Пауэлл может просигнализировать о паузе в снижении ставок, что должно повлечь повсеместное укрепление доллара и одновременно снижение

интереса к риску.









Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"









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