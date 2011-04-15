Основная интрига сегодняшнего дня - риторика ФРС в отношении дальнейшей динамики ставок

Ключевым событием сегодняшнего дня для глобальных рынков представляется объявление итогов заседания Федрезерва. К текущему моменту фьючерсы на ставку оценивают вероятность ее снижения на сегодняшнем заседании уже в 94%, и, по всей видимости, сегодняшнее ожидаемое снижение станет третьим в мини-цикле (именно столько шагов потребовалось ФРС в 1995 и 1998 гг., для поддержки экономики и продления экономического цикла). Наибольшую интригу в преддверии заседания представляет не столько решение по ставке, сколько риторика Федрезерва в отношении дальнейшей монетарной политики. В ходе последних выступлений представители ФРС в большинстве своем отмечали, что воспринимают текущую тенденцию к снижению ставок как корректировку в середине цикла, и сохранение подобных формулировок может означать уменьшение вероятности продолжения тренда на смягчение. Если же Федрезерв вновь существенно смягчит риторику, и инвесторы начнут закладывать ожидания еще одного/нескольких снижений ставки в ближайшие месяцы/кварталы, аппетит к риску может оставаться на сравнительно высоком уровне.



Из других событий на рынках выделим вопросы Brexit, торговых отношений США-Китай и продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах. В Великобритании Палата общин утвердила законопроект, позволяющий провести досрочные выборы 12 декабря (теперь документ должен быть одобрен Палатой лордов). В вопросе США-Китай есть новые заявления официальных лиц – агентство Рейтер заявило, что представитель администрации Президента США допускает, что подписание соглашения между странами может не состояться на саммите АТЭС в Чили (в середине ноября), но это не будет означать провал переговоров, а всего лишь станет свидетельством необходимости чуть больше времени. Что касается сезона квартальной корпоративной отчетности, то пока прибыли 205 из отчитавшихся 260 компаний превысили уровень консенсус-прогноза. Из отчетов, которые будут представлены сегодня отдельно выделяются финансовые результаты Apple и Facebook.



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 1% по индексу Мосбиржи. Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса под отметкой в 2900 пунктов, а дальнейшая динамика во многом будет зависеть от общего риск-аппетита на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС. Из корпоративных событий выделим сегодняшнюю публикацию финансовой отчетности за 3 кв. по МСФО от Новатэка и Энел России, а завтра свою отчетность представит Сбербанк, ММК и Детский Мир.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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