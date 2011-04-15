В преддверии заседания ФРС волатильность финансовых рынков вырастет

Российский рынок акций так и не решился штурмовать поддержку на уровне 2850 пунктов по Индексу Мосбиржи и вчера отскочил от них, прибавив за день чуть более процента. Такая картина говорит о силе восходящего тренда, первой целью роста является отметка 2900 пунктов.



Однако сегодня, по крайней мере в первой половине дня, пыл «быков» может ослабнуть. Внешний фон не дает с утра нам поддержки: американские фьючерсы слабо снижаются, но зато на 0,7% падает нефть, которая находится вблизи отметки 61 доллар за баррель.



Скорее всего, в преддверии объявления итогов заседания ФРС США рынки возьмут небольшую паузу в росте. Базовым сценарием является снижение ставки на 0,25 п.п. Но основной интерес вызовут дальнейшие комментарии американского регулятора. Есть мнение, что ФРС даст прозрачный намек на то, что до конца года больше не будет снижать ставку.



Но и это не станет сильным негативом, поскольку накачка финансовой системы ликвидностью сейчас происходит за счет выкупа коротких бумаг и операций РЕПО.



Одним из лидеров вчерашнего роста стали акции «Газпрома», прибавившие 3,5%. Считаем акции газовой монополии сейчас одними из самых перспективных с целью до конца года. Те же «Лукойл» и «Норильский Никель» неоднократно переписывали исторические максимумы, почему это не попробовать сделать «Газпрому»? Поэтому цена акций «Газпрома» выше 300 рублей под новый год нас не удивит, особенно если мы увидим реальный прогресс в переговорах с Украиной. Так что бумаги на просадках вполне можно подбирать.



Второй день хуже рынка торгуется «Лукойл». Его также надо подбирать, ведь программу обратного выкупа и высокие дивиденды никто не отменял.



Опять на сопротивлении в районе 240 руб закрыл вчерашний день Сбербанк. Сегодня мы не видим поводов для его ухода выше.



Сильно отскочили бумаги черных металлургов. В большой степени это стало следствием закрытия шортов как реакция на ослабление рубля. Акции этого сектора по-прежнему интересны с точки зрения высоких дивидендов, но на рынке есть и более перспективные идеи, а денег на рост широким фронтом не хватает. Поэтому, скорее всего, дивидендные истории в металлургическом секторе будут отыгрывать позже.



Ждем данных по запасам нефти в США. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 0,5 млн баррелей, Американский институт нефти накануне сообщил об увеличении на 0,6 млн. Если статистика от Минэнерго США покажет снижение запасов и ФРС не преподнесет сюрпризов, то нефть снова попытается протестировать отметку 62 доллара за баррель. В случае же закрепления выше, начнется движение с целью чуть выше 64 доллара за баррель. Сильной поддержкой для нефти выступает отметка 60 долларов.



Рубль в паре с долларом завершил вчерашний день чуть ниже уровня 64. В конце каждого месяца рубль традиционно ослабевает, что связано прежде всего со снижением объемов продаваемой экспортерами валюты. С утра вполне могут быть попытки уйти выше 64, но к вечеру рублевые «быки» могут взбодриться в расчете на позитивные новости с двухдневного заседания ФРС.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.