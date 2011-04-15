Рынок нефти в режиме ожидания

После агрессивных внутридневных колебаний Brent вернулась к уровням открытия и завершила торги во флэте, над уровнем 61 доллар за баррель. Противоречивые отраслевые сигналы обусловили рост локальной волатильности цен, подтвердив неопределенность участников рынка на фоне воздействия неоднозначных факторов.



Данные API отразили сокращение запасов сырой нефти на 700 тыс. баррелей, тогда как запасы бензина упали на 4,7 млн баррелей. При этом запасы в Кушинге увеличились на 1,2 млн, продемонстрировав рост четвертую неделю кряду. Это несколько смазало общую картину, которая в целом оказалась нейтральной и не оказала существенного влияния на настрой игроков, которые теперь ждут официальных данных Минэнерго.



Сдерживающим фактором, придающим нервозности на рынке, выступают ожидания решения Федрезерва по монетарной политике. Инвесторы сомневаются, что Центробанк даст четкий намек на дальнейшее смягчение политики, сто сдерживает проявление оптимизма. С другой стороны, давление на рынке сдерживают сообщения о готовности Саудовской Аравии ограничить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.



В среду утром Brent торгуется под небольшим давлением, продолжая осциллировать вокруг отметки 61 доллар за баррель. Сегодня помимо решения ФРС рынки будут следить за поступающими экономическими данными, включая ВВП США, которые могут усилить давление на нефтяные котировки, если выйдут хуже прогнозов и подтвердят риски рецессии.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.