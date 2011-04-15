Российский рынок начинает перегреваться

Сессия среды не обошлась без свежих рекордных максимумов на российском рынке – индекс МосБиржи впервые в истории преодолел отметку 2900 и теперь готовится к «встрече» с важным психологическим рубежом в 3000. По итогам вчерашней сессии бенчмарк набрал 0,85%, закрывшись на 2911,15. РТС тем временем показал более скромный подъем на 0,55% до 1431,90.

Индекс МосБиржи пользуется активным спросом, который порой выглядит неоправданным в контексте внешнего фона и внутренней истории. На данном этапе бенчмарк уже выглядит перекупленным и рискует переключиться в режим фиксации прибыли при появлении соответствующего предлога. В пользу коррекции говорит и техническая картина – на горизонте появилось сильное психологическое сопротивление, которое может спугнуть покупателей.



Акции компаний крупной капитализации продолжают пользоваться повышенным вниманием инвесторов, где вчера снова отлично показал себя «Газпром». На этот раз бумаги подорожали на 3,36%, обновив более чем 10-летние максимумы и закрывшись на уровне 261,60 руб. Акции нефтегазового гиганта дорожают с середины октября, ускорив ралли в последние несколько дней. Локальным драйвером накануне послужило получение последнего разрешения на «Северный поток-2», которое выдало датское энергетическое агентство в исключительной экономической зоне страны.



Не исключено, что сегодня на отечественном рынке продолжится подъем. Вчера американские индексы подросли, отыгрывая итоги заседания ФРС. Регулятор ожидаемо снизил ставку и дал понять, что ставит дальнейшее смягчение на паузу, но чтобы не расстроить инвесторов, подчеркнул, что ЦБ не станет даже задумываться о повышении ставки до тех пор, пока инфляция не покажет существенный и устойчивый рост. На этом фоне повсеместно упал доллар, что предполагает энергичное возвращение пары доллар/рубль под отметку 64 руб.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"







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