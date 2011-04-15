Итоги заседания ФРС нейтральны для валют EM

На внутреннем валютном рынке по-прежнему наблюдается невысокая торговая активность. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль пыталась забраться выше отметки в 64 руб/долл., однако локальный оптимизм на глобальных рынках после объявления итогов заседания ФРС вернул пару в уже привычный торговый диапазон.



В целом оцениваем итоги заседания Федрезерва скорее нейтрально для группы валют развивающихся стран. Дальнейшая политика Федрезерва в части процентных ставок в первую очередь будет зависеть от отклонения реальных экономических данных от прогнозных значений, что с одной стороны говорит о готовности ФРС оказать дополнительную поддержку рынкам, если это будет необходимо, однако с другой стороны, в базовом сценарии в ближайшие месяцы разумно ориентироваться на сохранение ставок неизменными. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) на данный момент держится на максимальных уровнях с первых чисел августа (район 1630-1640 пунктов), и при нейтральном внешнем фоне появляются шансы на локальную коррекцию в валютах EM.



С фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей. Явных внутренних факторов в поддержку рублю мы на текущий момент не видим (тенденция к снижению ставок на долговом рынке, привлекающая внимания спекулятивных внешних инвесторов, временно приостановилась), соответственно, при сценарии некоторого ослабления общего спроса на EM на глобальных рынках мы можем наблюдать умеренное давление на позиции российской валюты.



Диапазон в 63,50-64 руб/долл. пока по-прежнему сохраняет актуальность, однако на горизонте нескольких дней видим вероятность смещения торгов выше верхней границы.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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