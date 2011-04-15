В среду в секторе высоколиквидных бумаг сохранялся спрос. Лучше рынка выглядел Газпром (GAZP, +3.4%), получивший разрешение Дании на строительство ветки газопровода «Северный поток 2». Акции Норникеля (GMKN) подорожали на 1.4%, Аэрофлота (AFLT) – на 1.2%, МосБиржи (MOEX) – на 1.0%. Тем временем в секторе черной металлургии наметилась коррекция вниз. Так, НЛМК (NLMK) подешевел на 1.3%, ММК (MAGN) – на 1.1% ,Северсталь (CHMF) – на 0.9%.



Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Кузбасской топливной компании (KBTK) подорожали на 39.8%, Globaltruck (GTRK) – на 19.6%, Павловского автобуса (PAZA) – на 9.9%, ДВМП (FESH) – на 8.9%.



Фондовые индексы США повысились 0.3% - 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, азиатские пребывают в среднем в небольшом плюсе.



Данные технического анализа оставляют в силе возможность продолжения роста по индексу РТС. Между тем внешний фон носит несколько неопределенный характер. ФРС США, как и ожидалось, сместила целевой диапазон базовой процентной ставки на 0.25 п.п. вниз, но сопутствующий комментарий дал основания ожидать паузы в изменениях в денежной политике (текущие оценки сроков следующего снижения ставки ФРС, по данным Bloomberg, сместились на апрель-июнь следующего года). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль в рамках реакции на смягчение денежной политики ФРС США.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.