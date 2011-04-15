Рынок акций попробует подрасти, но риски коррекции нарастают

Вчера разрешилась основная интрига недели – заседание ФРС США. Американский регулятор ожидаемо снизил ставку на 0,25 п.п., но последующие комментарии его главы Джерома Пауэлла следует воспринимать так, что Федрезерв возьмет паузу в дальнейшем понижении ставки.



Это в общем-то также было ожидаемым, и реакция американского рынка была слабой: к закрытию торгов индексы США выросли всего на 0,3-0,4%.



Впрочем, ФРС продолжит накачку финансовой системы ликвидностью посредством выкупа долговых обязательств и сделок РЕПО.



Российский рынок акций вчера вновь переписал исторические максимумы и закрылся выше отметки 2900 пунктов по Индексу Мосбиржи. Следующей целью роста является «круглая» отметка 3000 пунктов, но перед ее штурмом все-таки следует ожидать небольшую коррекцию для снятия технической перекупленности.



Сегодня наш рынок попытается открыться ростом, отыгрывая подъем американских индикаторов после нашего закрытия. Но присоединяться к покупкам очень рискованно, вот-вот накопившаяся перекупленность даст о себе знать. Поэтому может быть лучше дождаться небольшой просадки, на которой покупать прежде всего «Газпром», «Лукойл» и ГМК «Норильский Никель».



Впрочем, и сегодняшнее открытие вряд ли будет сильным: американские фьючерсы с утра снижаются на 0,1%. Рост заокеанского рынка, кстати, тоже ограничен примерно процентом до встречи с с сопротивлением.



Нерадостная картина складывается в нефти. Вчера Минэнерго США сообщило о росте запасов на 5,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал повышения показателя на 0,5 млн. В результате декабрьский фьючерс на нефть сходил в район 60 долларов за баррель, откуда сегодня с утра наметился отскок. Пока отметка 60 долларов выступает сильной поддержкой, но шансов на очередное тестирование сопротивления 62 доллара у нефти не много.



После выступления Пауэлла началось ослабление доллара к основным мировым валютам, в том числе и к рублю. В результате, пара доллар-рубль завершила минувшие сутки в районе сильной поддержки 63,6-63,8. Ее пробитие откроет дорогу к минимумам года – 62,6. Но такой сценарий пока кажется нам излишне оптимистичным для рубля. В лучшем случае, пара доллар-рубль лишь «проколет» первую поддержку, но закрепиться ниже не сможет. Поэтому на серьезное укрепление рубля рассчитывать не стоит.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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