Рынок нефти: медведи ускорили наступление

В начале недели Brent коснулась отметки 62 доллара за баррель, откуда отскочила и в среду ускорила снижение, встретив поддержку в виде психологического уровня 60 долларов за баррель. Так, после всплеска оптимизма на прошлой неделе, участники рынка снова начали проявлять скептицизм на фоне отраслевых и глобальных новостей.



После консолидации в первой половине вчерашних торгов котировки перешли к активному снижению после публикации неожиданно медвежьего отчета Минэнерго, который отразил увеличение запасов сырой нефти на 5,7 млн баррелей против прогноза роста в пределах 0,5 млн и оценки API на уровне -0,7 млн баррелей. Добыча осталась на рекордном максимуме 12,6 млн баррелей в сутки.



Еще одним фактором давления на Brent стали сомнения в скором заключении промежуточной торговой сделки между США и Китаем. Любые, даже самые безобидные сигналы с этого фронта, которые дают повод для потенциальной эскалации конфликта или отсутствия дальнейшего прогресса в отношениях двух стран, вызывают бурную реакцию нефтяных цен в силу повышенного внимания игроков к угрозе ослабления мирового спроса на энергоносители в условиях сохраняющегося переизбытка поставок.

В этом контексте вернуться к устойчивому росту нефтяные фьючерсы смогут только в случае поступления внятных позитивных новостей относительно торговой сделки.



Что же касается главного события этой недели – вчерашнего заседания Федрезерва, тот факт, что регулятор не намекнул на дальнейшее снижение ставок, помешало росту Brent в ответ на смягчение монетарной политики, которое, впрочем, уже было отыграно рынками заранее. В краткосрочной перспективе ценам нужен предлог для уверенного отскока из области, который в идеале должен сопровождаться возвращением за пределы 100-дневной скользящей средней.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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