Инвесторы равняются на сигналы с торгового фронта

Российский рынок завершил торговую пятидневку в неплохом расположении духа с оглядкой на внешний позитив, где интерес к риску восстановился благодаря заявлениям США и Китая о готовности к возобновлению торговых переговоров. Конфликт двух стран остается ключевым фактором для глобальных площадок, которые чутко реагируют на любые новости с этого фронта. С 1 сентября в силу вступили новые взаимные тарифы, анонсированные ранее, но с момента их оглашения риторика Вашингтона и Пекина смягчилась, что возродило надежды на прогресс в предстоящих переговорах. По итогам пятницы индекс МосБиржи повысился на 0,95%, до 2740,04, а РТС приподнялся на 0,65%, достигнув отметки 1293,32.



После устойчивого подъема в течение недели нефти Brent резко просела на торгах в пятницу, во многом из-за ускорения ралли доллара, корректировки позиций в связи с окончанием месяца и фиксации прибыли пред длинными выходными в Америке. Brent отступила от максимумов в районе 60,60 долларов и закрылась в районе уровня 59. Сегодня с утра котировки торгуются практически без изменений, несмотря на резкое сокращение буровых в США (-12 единиц, до 742 шт.), сообщения об усилении урагана Дориан и признаки угасания бычьего импульса доллара. Ключевой отметкой для покупателей остается уровень 60 долларов, пробой которого необходим для восстановления позитивной технической картины в краткосрочной перспективе.



Сегодня торговая активность на сырьевых площадках, вероятно, будет пониженной в связи с празднованием Дня труда в США. Сократится и амплитуда колебаний долларовых пар на фоне отсутствия статистики из Штатов. Тем временем в еврозоне, Германии и Британии заявлены данные по деловой активности в производстве, которые могут оказать влияние на динамику евро и фунта. Ключевым событием недели станет пятничный отчет по занятости в США. Для российского рынка важным будет заседание Банка России, на котором он скорее всего снова снизит ставку на четверть процента.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"







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