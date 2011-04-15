Нефть может получить поддержку

В пятницу котировки нефти резко просели после четырех дней роста. Отскочив от локального сопротивления в районе 60,60 долларов за баррель, фьючерсы подешевели на 3%, расположившись в итоге у отметки 59 долларов. В понедельник с утра цены пытаются расти, но испытывают дефицит импульса, который может сохраниться в течение дня в связи с празднованием Дня труда в США.



Под занавес недели на нефть надавило сразу несколько факторов. Это и ралли доллара, который отправил евро к минимумам мая 2017 года, и предварительные оценки роста добычи в ОПЕК в августе на 80 тыс. баррелей, и заявления российского министра энергетики Александра Новака о том, что в августе сокращение производства энергоносителей в стране ожидается немного меньше плана в рамках сделки ОПЕК+.



Однако на данном этапе снижение цен вряд ли получит продолжение, поскольку рынок должен получить поддержку со стороны урагана Дориан, который приближается к побережью Мексиканского залива и может повредить нефтяную инфраструктуру в регионе. Пока игроки не спешат активизировать покупку, ожидая свежих новостей с этого фронта, где накануне поступили сообщения об усилении урагана до максимальной пятой категории.



Тем временем компания BakerHughesв пятницу рапортовала об очередном снижении числа буровых в США на 12 штук, до 742 единицы. Таким образом, буровая активность в стране упала до января 2018 года, продолжая указывать на перспективы замедления сланцевой добычи в стране.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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