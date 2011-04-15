Новая неделя – новые риски

В пятницу, перед длинными выходными, западные рынки акций скорректировались вниз под влиянием краткосрочных технических факторов. Поводом стали словесные выпады президента Трампа в адрес General Motors в связи с размещением автоконцерном производства в Китае. Поводом для снижения цен на нефть послужила информация Reuters о повышении добычи нефти OPEC в августе до 29,61 мб/д против пересмотренного агентством вниз июльского значения, равного 29,53 мб/д. Российский рынок в пятницу вырос вместе с европейскими площадками на фоне повышения рыночной ликвидности и под влиянием позитивного информационного фона всей прошедшей недели.



Акции ГМК «Норильский Никель» (-3,41%) отыгрывают ростом новости о решении правительства Индонезии ввести с декабря запрет на экспорт руды. Это усиливает риски дефицита никеля на рынке. Ранее средние рыночные прогнозы не свидетельствовали о таком сценарии. Впрочем, появление данной информации свидетельствует и об угрозе фиксации игроками прибыли на факте объявления рынку драйвера текущей динамики.



ПАО «Сургутнефтегаз» (-3,43%) 28 августа зарегистрировал в Сургуте дочернее предприятие ООО «Рион», деятельность которой обозначена как вложения в ценные бумаги и управление ценными бумагами.



Ожидаем повышения рынка в пределах 0,5%. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2700-2760 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 66,20-67,25.







Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.