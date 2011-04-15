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02.09.2019

Валютная пара EUR/USD: по евро ожидается восстановление до 1,1015

По итогам недели все основные валюты подешевели против доллара США. Наибольшее падение по отношению к доллару США показал швейцарский франк (-1,51%), евро (-1,35%), новозеландский доллар (1,33%) и фунт (1,0%). Меньшее снижение зафиксировали японская йена (-0,84), австралийский доллар (-0,25%) и канадский доллар (0,19%).

В пятницу, 30 августа, пара евро/доллар закрылась снижением на 0,62%. Давление на евро оказали ожидания ослабления денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, слабая статистика в Германии и еврозоне, неопределённость в Италии и Великобритании с Брекзитом, а также длинные выходные в США. В преддверие Дня труда активность на рынке снизилась, что способствовало усилению падения курса евро/доллар.

Перед закрытием торговой недели евро восстановился до 1,0997. Доллар подорожал, юань подешевел. Может быть, и это еще сподвигло продавцов перейти в наступление. С открытия пара доллар/юань открылась гэпом вверх. США и Китай повысили пошлины друг против друга. Дональд Трамп не стал отменять свое решение по пошлинам, несмотря на предстоящие сентябрьские переговоры.

В целом торги в Азии прошли относительно спокойно. Так как в пятницу курс евро сильно упал, то в понедельник мой прогноз смотрит вверх против пятничного движения. Цель – 1,1015.

По низам завершенности нет, поэтому после встречи цены с балансовой линией стоит ожидать возобновления продаж. На текущем часе линия баланса проходит через 1,1034. Я взял рост с учетом коррекции и более медленного восстановления из-за отсутствия американских участников.

Внимание трейдеров также направлено на поведении кривой доходности в США. Спрэд между 5-летними облигациями с 2-х и 3-летними находится в «красной» зоне. 10-летние тоже стоят меньше двух летних, что указывает на надвигающуюся рецессию в США.

С 10:30 до 12:30 выходят индексы деловой активности в производственном секторе за август: в Швейцарии, Франции, Германии, еврозоне и Великобритании.

В США выходной день. Американцы отмечают День Труда.



Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»



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