Слабость китайского юаня держит в напряжении группу валют EM

Первый торговый день сентября прошел для российской валюты скорее в нейтральном ключе – пара доллар/рубль продолжила консолидацию вблизи отметки в 66,80 руб/долл. Если же оценить итоги прошлого месяца, то август оказался негативным для всей группы валют развивающихся стран – по итогам месяца американский доллар прибавил против рубля 4,9%, в то время как против бразильского реала, мексиканского песо, южноафриканского ранда, турецкой лиры рост составил 4,5-8,7%.



С точки зрения общего отношения инвесторов к группе валют развивающихся стран продолжаем следить за китайским юанем, который продолжает плавное ослабление Пара доллар/юань сегодня обновила локальные максимумы, превысив отметку в 7,18 юан/долл. Подобная конъюнктура может продолжать удерживать основную группу валют EM в напряжении.



Из внутренних факторов отметим, что завтра Минфин РФ объявит объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а в пятницу состоится заседание Банка России, на котором регулятор с большой долей вероятности снизит ключевую ставку еще на 25 пунктов. Подобный сценарий расцениваем как нейтральный для рубля, и считаем, что в краткосрочной перспективе дальнейшая динамика будет зависеть в первую очередь от внешнего фона.



Вероятность теста парой доллар/рубль отметки в 67 руб/долл. несколько возросла, но в целом текущие уровни в рубле выглядят сбалансированными.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.