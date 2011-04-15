Инвесторы разминаются перед ростом волатильности

По итогам понедельника российский рынок умеренно подрос с оглядкой на относительно неплохой внешний фон, где вчера отсутствовали американские площадки по случаю празднования Дня труда. В целом динамика на глобальных площадках на данном этапе походит на нейтральную – инвесторы затаились в ожидании новостей с торгового и экономического фронтов.

Накануне вечером стал известно, что несмотря на договоренность о

возобновлении переговоров в сентябре, США и Китай пока никак не могут определиться со сроками и датами, что несколько насторожило игроков, но не особенно удивило. После недавних событий с эскалацией конфликта и одновременно сигналами о дальнейшем диалоге рынки готовы ко всему.



В понедельник индекс МосБиржи и РТС прибавили по 1,2%, достигнув уровней 2773,01 и 1309,22 соответственно. Причем в случае с первым бенчмарком подъем наблюдается уже пять дней кряду, что указывает на риски довольно агрессивного отката в случае возобновления бегства от рисков на мировых рынках. Доллар/рубль финишировала на уровне закрытия в пятницу, показывая нейтральный настрой. В перспективе ближайших дней волатильность в паре может возрасти, учитывая усиливающиеся спекуляции в ожидании выступлений представителей ФРС, заседания Банка России и

публикации свежих данных по рынку труда США.



На форексе евро обновляет более чем 2-летние минимумы, что обеспечивает основной бычий импульс доллару. Причем сегодня основная валютная пара рискует поставить под угрозу целостность уровня 1.09 в свете ожидаемого выступления будущей главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая на минувшей неделе уже показала себя как приверженца мягкой монетарной политики. Фунт тоже находится под давлением в ожидании слушаний в суде Британии по недопущению выхода страны из ЕС без сделки. Также сегодня внести коррективы в динамику основных пар могут данные по деловой активности в

промышленном секторе США. Ухудшение показателей сможет остудить пыл долларовых быков.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.