Фондовый рынок отправился «на север» вслед за «Сургутнефтегазом»

В понедельник, 2 сентября, российский фондовый рынок, открывшись утром вразнобой, вскоре после открытия уверенно продвигался вверх. В итоге к закрытию торгов индекс РТС вырос на 1,23%, а индекс МосБиржи прибавил почти столько же, 1,2%. Рынок вели за собой «на север» (а куда же ещё?) обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», космически взлетевшие на 12,3%. Скорее всего, это ралли могло быть связано с созданием «Сургутнефтегазом» дочерней компании «Рион», занимающейся инвестициями в ценные бумаги и надеждами на то, что эмитент найдет достойное применение «кубышке» в миллиарды долларов, до сих пор лежавшей на балансе эмитента мёртвым грузом. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые торгуются не с дисконтом, а с премией к обыкновенным, выросли не настолько мощно, но тоже показали рост лучше рынка (+4,82%).



Кроме феноменального ралли бумаг «Сургунефтегаза» хорошо подросли также акции «МРСК Центра и Приволжья» (+4,97%), «Норильского никеля» (+2,56%) и «Русала» (+2,11%). На этом празднике роста не повезло акциям «Распадской», потерявшим в стоимости 2,42%, а также акциям «Объединённой вагонной компании» (-2,04%) и «Аэрофлота», подешевевшего на 1,73% на фоне пока не подтверждённой новости о возможном повышении цен на авиабилеты и вопросов со стороны ФАС к авиаперевозчикам. Ожидаем на сегодня по индексу РТС 1300-1330 пунктов, а по индексу МосБиржи —2770-2800 пунктов.



Американский фондовый рынок, как и многие другие мировые рынки, пока не понимает, в какую сторону двигаться, поскольку торговые отношения Китая и США после введения пошлин на некоторые китайские товары в США с 1 сентября весьма запутаны. Запутались в направлении и фондовые индексы США. Так, если индекс Dow 30 вырос в понедельник на 0,16%, то S&P 500 прибавил всего лишь 0,06%, а Nasdaq тем временем упал на 0,13% — вот такой «плюрализм мнений». Азиатские фондовые индексы сегодня в основном минусуют, за отдельным исключением, например, слабого роста японского индекса Nikkei 225.



Цена нефти сорта Brent в понедельник упала на 0,65%, до $58,34 за баррель, а техасская WTI подешевела на 0,5%, до $54,55 за баррель. Надвигающийся на юг США ураган «Дориан», хотя и немного растерявший свою прежнюю силу, тем не менее, способен отправить нефтяной рынок «на север», то есть стимулировать его рост. Сегодня с утра Brent дорожает на 0,12%, а WTI — на 0,51%. Ожидаем ценовой коридор по Brent сегодня в $58-59 за баррель.



Наш прогноз по курсу рубля к доллару на сегодня 66-67 руб., а по курсу рубля к евро — 73-74 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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