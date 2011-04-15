Вновь в центре внимания рубль

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста ожидаемо стали акции Сургутнефтегаза (+15,17%). Причем, объем торгов был историческим, оборот достиг 3% от количества бумаг в обращении. Лидерами снижения стали бумаги НЛМК (-2,51%). Пара USD/RUB преодолела отметку 67 на фоне дешевеющей нефти.



Ралли в бумагах Сургутнефтегаза продолжилось. К закрытию акции в моменте дорожали на 20%. Мы не даем прогноз по времени окончания ралли или целевого уровня, поскольку подобные резкие колебания труднопрогнозируемы. Рост происходит на фоне некоторого количества маржинколов, что и толкает котировки наверх. Полагаем, что в ближайшие дни акции будут волатильны, динамика будет чередовать рост и падение. Поводом к росту являются ожидания, впрочем, не подкрепленные официальной информацией, о намерении компании инвестировать свои свободные средства в инструменты фондового рынка в значительном объеме.



Курс USD/RUB достиг отметки 67. Таким образом, рубль потерял лидерство в рейтинге валют развивающихся стран по темпам роста к доллару, уступив первое место тайскому бату. В этой связи, у ЦБ может появиться довод в пользу того, чтобы повременить со снижением ключевой ставки в пятницу, на что уже надеется большинство участники рынка. Однако, я полагаю, что если до пятницы курс существенно не вырастет, то вероятность понижения ставки сохранится. Вместе с тем, усиливается спрос на еврооблигации, а интерес к рублевым будет слабеть, и этот процесс вносит свой вклад в ослабление рубля.



Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке мало важных событий. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2750-2800 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 66,50-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.