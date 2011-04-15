Слабая статистика из США увеличивает вероятность более мягкой позиции ФРС

В целом аппетит к риску на глобальных рынках мы по-прежнему определяем как смешанный. Из ключевых событий вчерашнего дня выделим публикацию индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM, впервые с 2016 г. опустившегося ниже отметки в 50 пунктов, и составив 49,1 пункта. Слабая в сравнении с ожиданиями статистика из США с одной стороны служит очередным подтверждением идеи замедления темпов экономического роста, однако с другой стороны увеличивает шансы на более мягкую политику Федрезерва. После выхода вчерашней статистики оценка вероятности снижения ставки на сентябрьском заседании сразу на 50 пунктов, согласно фьючерсам на ставку, увеличивалась с примерно 16% до 26%. Мы по-прежнему в базовом сценарии ожидаем снижения ставки через две недели на 25 пунктов, однако для участников рынка ключевое значение будет иметь риторика регулятора в сопроводительном заявлении, и в случае отказа от формулировки о локальном снижении ставок в середине цикла, участники рынка получат большую уверенность в поддержке от ФРС.



Сегодняшний день на глобальных рынках интересен публикацией индексов деловой активности в сфере услуг Китая и ЕС (публикация аналогичного индекса в США сдвинута на один день в связи с празднованием в Штатах в начале недели Дня Труда), и показатель по китайской экономике уже опубликован – индекс от Caixin за месяц подрос с 51,6 до 52,1 пункта. Сравнительно позитивные данные несколько улучшают настроения на рынках, но при этом ряд специфических рисков (отсутствие четкости в вопросе торговых переговоров между США и Китаем, эскалация темы Brexit) по-прежнему несут угрозу для общего риск-аппетита.



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги вблизи нулевой отметки по индексу Мосбиржи. За последнюю неделю индекс прибавил 4,3%, из них около 1% роста дали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза. Локальное улучшение риск-аппетита на рынках может способствовать повторному тесту индексом Мосбиржи зоны 2780-2800 пунктов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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