Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04.09.2019

Слабая статистика из США увеличивает вероятность более мягкой позиции ФРС

В целом аппетит к риску на глобальных рынках мы по-прежнему определяем как смешанный. Из ключевых событий вчерашнего дня выделим публикацию индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM, впервые с 2016 г. опустившегося ниже отметки в 50 пунктов, и составив 49,1 пункта. Слабая в сравнении с ожиданиями статистика из США с одной стороны служит очередным подтверждением идеи замедления темпов экономического роста, однако с другой стороны увеличивает шансы на более мягкую политику Федрезерва. После выхода вчерашней статистики оценка вероятности снижения ставки на сентябрьском заседании сразу на 50 пунктов, согласно фьючерсам на ставку, увеличивалась с примерно 16% до 26%. Мы по-прежнему в базовом сценарии ожидаем снижения ставки через две недели на 25 пунктов, однако для участников рынка ключевое значение будет иметь риторика регулятора в сопроводительном заявлении, и в случае отказа от формулировки о локальном снижении ставок в середине цикла, участники рынка получат большую уверенность в поддержке от ФРС.

Сегодняшний день на глобальных рынках интересен публикацией индексов деловой активности в сфере услуг Китая и ЕС (публикация аналогичного индекса в США сдвинута на один день в связи с празднованием в Штатах в начале недели Дня Труда), и показатель по китайской экономике уже опубликован – индекс от Caixin за месяц подрос с 51,6 до 52,1 пункта. Сравнительно позитивные данные несколько улучшают настроения на рынках, но при этом ряд специфических рисков (отсутствие четкости в вопросе торговых переговоров между США и Китаем, эскалация темы Brexit) по-прежнему несут угрозу для общего риск-аппетита.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги вблизи нулевой отметки по индексу Мосбиржи. За последнюю неделю индекс прибавил 4,3%, из них около 1% роста дали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза. Локальное улучшение риск-аппетита на рынках может способствовать повторному тесту индексом Мосбиржи зоны 2780-2800 пунктов.



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100