Фактор Трампа снова в деле

Во вторник российский рынок закрылся невнятно. Настроения игроков

оказались более напряженными, и на зарубежных площадках возобновилось уклонение от рисков, хотя обошлось без агрессивных распродаж. Индекс МосБиржи в конце сессии расположился лишь немногим выше уровней открытия, в районе 2774,20, тогда как РТС подешевел на 0,44%, достигнув отметки 1303,49 и теперь угрожая целостности уровня 1300. Долларовый индекс просел из-за падения рубля к новым минимумам февраля с последующим отскоком.



Накануне пара доллар/рубль впервые с февраля нарушила целостность

психологической отметки 67 руб. Котировки тут же совершили отскок и закрылись немногим ниже этого барьера, но фактически этот «прокол» ознаменовал репетицию победы американской валюты, которой теперь проще будет тестировать этот важный уровень при появлении подходящего повода. В этот раз рубль спасла повсеместная коррекция доллара после недавнего ралли. Откат был спровоцирован заявлениями Трампа с новыми угрозами в адрес Китая и слабыми данными из США, где производственный ISM опустился

ниже отметки 50, попав на территорию сокращения активности.



В ближайшей перспективе этот фактор, который усилил опасения рецессии в Штатах, может воспрепятствовать дальнейшему укреплению доллара, однако в целом рубль по-прежнему находится в уязвимом положении, продолжая передвигать свой торговый диапазон на юг. Сегодня на зарубежных площадках наблюдается неплохая динамика – азиатские индексы подрастают, нефть предпринимает попытки восстановления. На этом фоне отечественные индексы могут приподняться на открытии торгов, но по большей части инвесторы будут вести себя осторожно, особенно после очередных выпадов

Трампа, который вчера пригрозил Пекину гораздо более жесткими условиями торговой сделки после своего переизбрания в 2020 году.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"







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