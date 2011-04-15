Отметка 2800 пунктов по Индексу Мосбиржи затормозит рост рынка акций

Российский рынок акций вчера лишь под занавес торгов сумел выйти в символический плюс, до этого следуя в фарватере падающих американских фьючерсов и нефти. Впрочем, распродажи не носили ажиотажного характера.



Хорошие результаты по Индексу Мосбиржи, по сравнению с остальными мировыми площадками, были вызваны исключительно очередным взлетом акций «Сургутнефтегаза»: «обычка» подорожала на 15,1%, а «префы» - на 12,6%. Причем никаких новостей вчера по компании не было. Сколько продлится рост и что будет потом – сильная фиксация прибыли или боковик – пока спрогнозировать сложно.



Несколько месяцев назад мы наблюдали такую же картину в общем необоснованного роста в акциях «Газпрома». Поэтому нельзя исключить, что после восходящего тренда, по примеру «национального достояния», «Сургут» просто перейдет в новый ценовой уровень.



Сегодня внешний фон с утра позитивный. Преимущественно в «зеленой» зоне торгуется фондовая Азия, а американские фьючерсы подрастают и вовсе на 0,6%. Около полупроцента прибавляет нефть. Все это говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется ростом в пределах 0,4-0,5%.



Но далеко не факт, что подъем продлится и далее. Во-первых, ведущие мировые индексы и нефть сейчас очень волатильны. Да и при приближении к отметке 2800 пунктов по Индексу Мосбиржи желание фиксануться будет нарастать.



Лучше рынка сегодня могут быть Сбербанк, «Газпром» и «Лукойл», но лишь в том случае, если акции «Сургутнефтегаза» вновь не оттянут на себя почти половину биржевого оборота. Осторожнее стоит быть с «Норильским Никелем» - бумага сильно перегрета за последние дни, а сегодня мировые цены на никель ушли в минус.



Пара доллар-рубль вчера ткнулась в отметку 67, но вновь от нее развернулась, чему отчасти способствовало небольшое ослабление доллара на мировом рынке. Сегодня с утра пара евро-доллар стабильна, и не исключено, что пройдет небольшая фиксация коротких позиций по ней, в результате чего она отскочит выше 1,10.



При таком раскладе и с учетом растущей нефти рубль может укрепиться и уйти под отметку 66,5. Однако на сильный рост российской валюты пока рассчитывать не приходится. Рынку нужно еще будет смириться со снижением ставки ЦБ в пятницу, а также дождаться следующей недели, когда ЦБ должен сократить объем закупки валюты в рамках бюджетного правила.



Нефть сегодня с утра вновь торгуется около отметки 58,5 доллара за баррель, которая как магнитом притягивает котировки и не дает им ни уйти сильно вверх, ни опуститься в район 55 долларов. Впрочем, такой уровень цен мы считаем фундаментально неоправданно низким и ждем, что потенциал роста все-таки реализуется.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.