Рынок нефти остается уязвимым

Накануне котировки нефти обновили 3-недельные минимумы в районе 57,22, откуда к закрытию торгов отскочил на 100 пунктов, сократив внутридневные потери. На утренних торгах в среду давление на Brent продолжает отступать – фьючерсы торгуются в плюсе, тестируя промежуточное сопротивление в районе 58,50.



Приступ распродаж был связан с признаками нового обострения торговой войны, когда Трамп порекомендовал Пекину не затягивать и не дожидаться своего переизбрания в 2020 году, после которого условия торговой сделки будут куда жестче. Масла в огонь подлили данные из США, где ISM в производственном секторе ушел в зону сокращения, преодолев порог в 50 пунктов. Отчет усилил опасения рецессии в США, однако при этом надавил на доллар, что впоследствии сыграло на руку нефтяному рынку.



Текущее восстановление котировок по-прежнему выглядит хрупким и неуверенным. Китайская статистика указала на рост деловой активности в секторе услуг, поддержав интерес к риску на локальном уровне. Помимо сигналов с торгового фронта, сегодня рынок будет следить за тоном заявлений ряда представителей ФРС, и если их риторика будет недостаточно «мягкой», к доллару вернутся силы, а Brent будет вынуждена прервать поползновения на север.



Также рынок будет ждать отраслевую статистику – отчеты API и Минэнерго США сегодня и завтра соответственно. Публикация данных сместилась на день из-за недавнего празднования Дня труда в США. С технический точки зрения Brent остается уязвимой, пока торгуется ниже области 60,60 долларов за баррель, закрытие выше которой потребуется для подтверждения пробоя уровня 60 долларов в случае развития восходящего импульса на рынке.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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