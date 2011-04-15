Российский рынок имеет все шансы начать торги ростом

Во вторник котировки нефти демонстрировали существенное снижение, хотя к концу дня им удалось отыграть большую часть потерь. Причиной стала продолжающаяся торговая война США с Китаем, а также рост добычи ОПЕК в августе, о котором свидетельствует опрос Reuters. Этому росту способствовали увеличение поставок черного золота из Ирака и Нигерии, которое перевесило сокращение со стороны ведущего экспортера, Саудовской Аравии, а также потери, вызванные санкциями США против Ирана. Торги стартовали с отметки $58,2 за баррель марки Brent, и после короткого роста до $58,6 перешли к снижению. В ходе достаточного интенсивного падения, цена пробила уровни поддержки на отметках $57,8 и $57,4, и к началу американской торговой сессии опустилась до $56,9 – минимального значения с 9 августа. От этого уровня цена оттолкнулась, и к концу дня подросла до $58,0. Утром среды котировки нефти умеренно росли до $58,2 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,6-58,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, расширился до $55,7-60,5. Сегодня поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они сократились на 11,1 млн баррелей.



Большинство западных фондовых индексов во вторник снизилось. На рынки давила торговая война США с Китаем, а также данные о сокращении производственного сектора США в августе, которое произошло впервые с 2016 года. На этом фоне российским индексам удалось закрыться разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04%, долларовый индекс РТС снизился на 0,44%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз» (+15,17%) и префы «Сургутнефтегаз» (+12,59%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 1,08%. Утром среды большинство индексов стран АТР росло на 0,1-2,6%. Исключением был австралийский ASX, который терял 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 931 п., на 0,85% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков и нефтяных котировок задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который имеет все шансы начать торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2745-2800 пунктов, по индексу РТС — 1290-1315 пунктов.



Рубль по итогам вторника незначительно укрепился, хотя в ходе торгов доллар короткое время превышал уровень 67 руб., обновив максимум с середины февраля. Однако по итогам дня на Мосбирже, доллар подешевел до 66,7575 руб. (-3,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 73,2450 руб. (-1,25 коп.). Утренний умеренный рост нефтяных котировок может сегодня способствовать дальнейшему восстановлению рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 66,1-67,4 руб., для европейской валюты — 72,5-74,0 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.