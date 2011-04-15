ВТБ меняет оператора

Торговая динамика была смешанной. Акции Сургутнефтегаза (-0,3%) демонстрировали чрезвычайную волатильность, но в итоге закрылись в минусе. Лидерами роста стали акции Банка ВТБ (+9,46%) на новостях о дивидендах и о продаже пакета Tele2. Явных аутсайдеров не было, большинство бумаг выросли по итогам торговой сессии. Лидерами снижения стали бумаги X5 Retail (-1,10%). Рубль укрепился в диапазон 66-66,50 на фоне отскока в нефти.



Банк ВТБ продаст долю в Tele2 Банка Ростелекому (-0,12%). Перед этим банк выкупит доли у миноритариев. Бизнес Tele2 предположительно оценен в 250 млрд руб., за прошлый год оператор заработал 143 млрд руб. и получил прибыль 2,7 млрд. Для Ростелекома новость позитивная, поскольку не предусматривает выплаты денег и роста долговой нагрузки консолидированной компании. Также ВТБ получит 17% акций РТ. Выручка РТ с Tele2 составит 470-485 млрд руб. Для ВТБ новость умеренно позитивная, но по факту намерения сделки были известны давно и оценка не сильно отличается от предыдущей. Кроме того, не исключен промежуточный дивиденд по бумагам РТ. Рост котировок ВТБ произошел на новости об увеличении дивиденда до 50% от прибыли.



Уверенность в снижении ставки нарастает. Вчера на аукционе ОФЗ инвесторы проявили огромный спрос, удовлетворена лишь треть заявок на бумаги со сроком погашения 20 лет. Это один из признаков того, что игроки не опасаются ослабления рубля и ожидают снижения ставки в пятницу, поскольку длинные бумаги пока дают доходность выше 7%.



Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке мало важных событий. Ориентир по Индексу Мосбиржи: диапазон 2775-2825 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 66,00-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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