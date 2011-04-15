Насколько хватит оптимизма инвесторов

Повсеместный рост акций наблюдается на мировых финансовых рынках,

которые дружно растут благодаря некоторому внесению ясности в ситуацию между США и Китаем, которые в ходе вчерашнего

телефонного разговора договорились о возобновлении переговоров в октябре. Это заметно снизило градус напряженности в рядах инвесторов, которые также продолжают переваривать другие позитивные факторы.



В их числе неожиданно сильные данные по деловой активности в сфере услуг Китая, признак разрешения острого политического кризиса в Гонконге, снижение угрозы Брекзита без сделки, ожидания агресссивного смягчения монетарной политики ФРС, а также рост цен на нефть. По итогам вчерашней сессии индекс МосБиржи прибавил 0,69%, достигнув отметки 27993,36. РТС же подскочил на 2,09%, до 1330,77.



Учитывая сохранение благоприятного внешнего фона в Азии и дальнейший рост американских фьючерсов, можно рассчитывать на дальнейший подъем индексов на старте сегодняшних торгов. При этом ближе к завершению торговой недели инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии ключевого отчета по занятости в США. Если показатели приятно удивят и вернут доллар к росту, параллельно ослабив ожидания более агрессивного снижения ставки ФРС.



Пара доллар/рубль на волне всеобщего оптимизма и резкого скачка цен на нефть скорректировалась к отметке 66 руб., подешевев более че на 0,5%. Сегодня откат котировок вряд ли получит серьезное продолжение, но даже если психологическое сопротивление будет пройдено, надолго под этой отметкой пара вряд ли задержится, тем более что на рынке нефти уже начали наблюдаться признаки фиксации прибыли после попыток тестирования уровня 61 доллар за баррель Brent.





Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"







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