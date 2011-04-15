Рынок акций взял курс на исторические максимумы

По итогам среды Индекс Мосбиржи вырос на 0,69% и закрылся вплотную у отметки 2800 пунктов. Сегодня этот уровень будет пробит уже на открытии.



Сюрпризом вчерашнего дня стали акции ВТБ, выросшие за день почти на 9,5%. Формальными поводами стало заявление банка о намерениях направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, что в общем-то не является новостью. Кроме того, глава банка Андрей Костин объявил о намерении купить 17% акций «Ростелекома».



Обе новости не должны был привести к такой сильной прибавки капитализации, несмотря на фундаментальный потенциал роста акций банка, и даже с учетом выноса «шортистов». Однако наш рынок в этот год преподносит массу подобных сюрпризов, чему последним примером является взлет «Сургутнефтегаза» в понедельник-вторник. Поэтому вставать в короткую позицию по ВТБ и пытаться поймать откат мы не рекомендуем.



В целом же рынок следовал за очень хорошим внешним фоном, причинами которого стала отличная китайская статистика и снижение вероятности Brexit «без сделки».



В результате, американские фондовые площадки выросли примерно на процент. Но сегодня с утра фьючерсы на индексы США растут еще на процент, отыгрывая сообщения, что Китай и США в октябре возобновят торговые переговоры.



На таком фоне локально перекупленный российский рынок акций откроется мощным ростом и имеет все шансы вплотную приблизиться к историческим максимумам.



Сегодня внимательно смотрим за Сбербанком, который на открытии пробьет отметку 228 руб и откроет себе дорогу в район 240 руб. Котировкам банка неплохо бы сократить и сузившийся вчера спрэд с акциями ВТБ. Естественно, в плюсе будет и «нефтянка», которая продолжит отыгрывать рост цен на нефть.



Вчера нефть прибавила более 4%, хотя чисто нефтяных новостей не было. Однако не было и мощных распродаж в ходе работы американской сессии, которые часто в зародыше убивали начинающийся рост. Несколько омрачила картину статистика от Американского института нефти о росте запасов в Штатах на 0,4 млн баррелей. Но будем ждать более индикативные данные от Минэнерго США сегодня вечером. Консенсус-прогноз предусматривает снижение показателя почти на 2,5 млн баррелей.



Если мы не увидим очередного выхода на кормежку американских нефтяных «медведей», то котировки сырья вполне могут в ближайшие дни достичь первой цели роста – отметки 64 доллара за баррель. Более же отдаленной целью является район 67 долларов.



Рубль вчера вырос к доллару почти на процент и закрылся чуть выше отметки 66. Сегодня укрепление российской валюты продолжится. Поддержкой для пары доллар-рубль выступит отметка 65,5 – это верхняя граница бокового канала первой половины августа.



Сейчас динамика рубля зависит исключительно от внешних факторов: общего настроя инвесторов и их отношения к риску, а также котировок пары евро-доллар. Последние вчера закрепились выше отметки 1,10. Если доллар продолжит слабеть, то можно будет считать, что пробой уровня 1,10 был ложным и трейдеры начнут закрывать короткие позиции по главной мировой валютной паре.



При таком раскладе рубль в паре с долларом получит хорошие шансы уйти в район 65. Но вряд ли это произойдет сегодня.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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