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05.09.2019

На сколько хватит нефтяных быков

В среду сформировались все условия для роста цен на нефть, которые нивелировал потери предыдущих дней, прибавив за день 4%. Brent вернулась выше отметки 60 долларов за баррель, а на утренних торгах в четверг успела протестировать отметку 61 доллар впервые с середины августа, после чего немного откатилась.

В пользу роста Brent изначально сыграли неожиданно сильные данные по китайскому PMI в сфере услуг. Также игроков вдохновили новости о введении Америкой новых санкций в отношении Ирана и подготовке дополнительных ограничений. Тем временем российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что в сентябре добыча нефти в стране снизится. Кроме того, рынок получил приличную поддержу со стороны медвежьей коррекции доллара, который снизился практически по всему спектру рынка.

Все эти факторы способны удержать котировки на плаву в ближайшее время, особенно учитывая хорошие новости с торгового фронта – США и Китай договорились о возобновлении переговоров в октябре. Но в ближайшие дни Brent вряд ли удастся прочно закрепиться за пределами уровня 61 доллар, поскольку текущий оптимизм может быстро развеяться, а доллар – вернуться к росту в ожидании завтрашней статистики по американской занятости.

Кроме того, есть угроза фиксации прибыли перед наступлением выходных, так что не исключено, что цены вернутся под отметку 60 долларов, если в краткосрочной перспективе рынок не получит дополнительную подпитку. О признаках начала угасания бычьего импульса говорит откат Brent ниже уровня 61 доллар.


Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями






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