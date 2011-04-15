Стабильность в нефти поможет рублю не растерять завоеванное

Среда на рынке нефти прошла под знаком мощного роста цены. Одной из причин стали хорошие данные о деловой активности в секторе услуг Китая. Активность в китайском секторе услуг продемонстрировала в августе самый быстрый рост за три месяца благодаря увеличению новых заказов, что привело к рекордному повышению занятости более чем за год. Торги нефтью стартовали с отметки $57,9 за баррель марки Brent, и тут же перешли к росту, который продлился практически весь день. Вечером цена пересекла сопротивление на $60,5 и достигла $60,7 – максимума с 21 августа, хотя к самому концу торгов скорректировалась до $60,2. Причиной этой коррекции стал отчет Американского нефтяного института, который показал рост запасов нефти на 0,4 млн баррелей. Утром четверга нефть колебалась в диапазоне $60,0-60,8, без определенного направления. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $59,8-61,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сместился до $56,9-61,0. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти за неделю. Эксперты ожидают их снижения на 2,6 млн баррелей после снижения на 10,0 млн баррелей неделей ранее.



На позитиве из Китая большинство западных фондовых индексов закрылось в среду ростом. Не подкачал и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,69%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос значительно сильнее, на 2,09%. Среди лидеров роста – «ВТБ» (+9,46%) и «МТС» (+2,7%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,91%. Утром четверга большинство рынков стран АТР росло на 1,1-2,3%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который снижался на 0,15%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 962 п., на 0,78% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков и стабильные котировки нефти способны поддержать российские акции на открытии торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2765-2820 пунктов, по индексу РТС — 1315-1345 пунктов.



Вслед за акциями в среду заметно укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 66,2225 руб. (-53,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 73,0500 руб. (-19,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом пары EUR/USD с 1,0970 до 1,1030. Утренняя стабильность нефтяных котировок позволит сегодня рублю как минимум не растерять вчерашние завоевания на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,6-66,9 руб., для европейской валюты — 72,3-73,8 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»











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