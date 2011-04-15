В фокусе заседание ЦБ

Торговая динамика была смешанной. Продолжили коррекцию бумаги Сургутнефтегаза (-4,93%), она усилилась на фоне комментариев Богданова и рекомендации одного из инвестбанков. Лидерами роста стали акции Интер РАО (+3,88%). Рубль в течение дня опускался ниже отметки 66.



Банк России проведет заседание во вопросам монетарной политики. Мы ожидаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7% годовых. Инфляция в августе снизилась до 4,3% в годовом выражении (месячная дефляция наблюдается впервые за 2 года), несмотря на рост цен на топливо и ослабление рубля. Проинфляционные риски умеренные. Мы не исключаем нового смягчения в 1 кв. 2020 г., если инфляция опустится ниже таргета ЦБ (4%) и при спокойной ситуации на валютном и фондовом рынках. Реакция рынка, на мой взгляд, будет нейтральной, спрос на облигации, носивший в последние дни ажиотажный характер, утихнет.



Уверенность в снижении ставки не снижается. На аукционе ОФЗ инвесторы проявили огромный спрос, удовлетворена лишь треть заявок на бумаги со сроком погашения 20 лет. Это один из признаков того, что игроки не опасаются ослабления рубля и ожидают снижения ставки в пятницу, поскольку длинные бумаги пока дают доходность выше 7%.



Ожидаем разнонаправленную динамику. С технической точки зрения, целью роста является 2850 п. по индексу Мосбиржи, дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона и апетита инвесторов к риску. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 66,00-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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