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06.09.2019

День рубля: почему речь Набиуллиной окажется важнее ставки

Сегодня в 13:30 мск Банк России огласит решение по процентной ставке, а потому все разговоры инвесторов крутятся именно вокруг этой темы. Безусловно, событие для рубля очень важное, тем более, что данное заседание станет опорным, то есть также будет содержать в себе обновление макроэкономических прогнозов и пресс-конференцию Эльвиры Набиуллиной в 15:00 мск.

Последние данные отмечают падение инфляции в России и сохранение вялого макроэкономического роста. Оба этих фактора сейчас говорят в пользу снижения ставок, а потому мало кто среди опытных наблюдателей рынка сомневается в смягчении политики. Как мы говорили ранее, подобные ожидания уже заложены в котировки, а потому такой исход обещает обернуться наименьшей реакцией рубля сегодня.

Отметим, что намного больше влияния на российскую валюту может оказать изменение тона комментариев – и Центробанк России способен оправдать любые опасения. Скорее всего, мы услышим фразы о настороженном отношении по вопросам дальнейших перспектив политики. Да, в последние месяцы многие мировые ЦБ смягчают свою политику, но это не означает, что Россия будет слепо копировать этот путь. Мы, как всегда, товарищи самобытные.

Сейчас ФРС снижает ставки, а ЕЦБ обещает сделать это в ближайшие недели, в стремлении поддержать экономику в период экономического замедления. Ослабление доллара и евро при этом сравнительно небольшое, и выглядит, скорее, как побочный эффект.

Обратная картина – в РФ и других развивающихся странах. Достаточно вспомнить, как Банк России несколько раз с 2014 года внепланового повышал ставки. Главным желаемым эффектом этой линии поведения было – остановить снижение рубля, невзирая на такие краткосрочные эффекты, как замедление экономического роста. Считается, что, если курс стабилен – экономика подстроится.

Важный настораживающий момент в данном случае состоит в том, что те же самые причины, которые вынуждают Европу, США, Китай и многие другие страны снижать ставки, обусловлены замедлением темпов экономического роста, что подтачивает спрос на сырье и энергию. Ранее это неизбежно оборачивалось давлением на рубль.

Несмотря на провальный старт августа для мировых рынков и российской валюты в том числе, ситуацию удалось купировать. Получится ли это делать в долгосрочной перспективе – уже большой вопрос. Все это означает, что Банку России придется действовать с оглядкой на внешние обстоятельства: пока рынки спокойны, ставки в России вполне могут снижаться и далее. В то же время, стоит быть готовым, что ЦБР постарается держать пути отступления свободными, лавируя между обещанием смягчения политики и готовностью быстро развернуться на 180 градусов для защиты рубля.

ЦБР хоть и, скорее всего, снизит ставки, но при этом может удивить тем, что пообещает «действовать по обстоятельствам». Именно это и может пойти на пользу курсу рубля в ближайшее время. Если смотреть шире, глобальные риски по-прежнему имеют свой вес. Справедливости ради отметим, что чуть более высокая процентная ставка редко когда могла полностью развернуть рубль от падения к росту, и лишь только стелила соломку, сдерживая падение.


Елена Назарова, PR/Media Specialist
FxPro | Group




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