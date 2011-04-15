Чего ждать от Банка России

Российский рынок продолжает укрепление в соответствии с внешними сигналами, включая дорожающую нефть. Главным же драйвером спроса на рисковые активы является возобновление надежд если не на заключение торговой сделки, то хотя бы на возобновление конструктивного диалога между Вашингтоном и Пекином. По итогам вчерашней сессии индекс МосБиржи и РТС прибавили в среднем по 0,5% и судя по сохранению оптимизма иностранных инвесторов, можно ожидать продолжения бычьего уклона под занавес недели.



Сегодня Банк России примет решение по монетарной политике, и консенсус-прогноз предполагает снижение ставки еще на 0,25%. В своих ожиданиях рынок опирается на низкую инфляцию, потребность экономики в оказании поддержки и общемировую тенденцию к смягчению монетарной политики. Поскольку такой вердикт уже учтен в ценах, итоги заседания регулятора вряд ли повлекут заметную реакцию игроков, особенно рубля, который будет скорее ориентироваться на сигналы от доллара.



Настроения по американской валюте в свою очередь будут зависеть от свежей статистики. Накануне Штаты опубликовали сверхпозитивные данные по PMI ISM в сфере услуг и занятости ADP, и если сегодняшние показатели рынка труда тоже порадуют, доллар получит еще один толчок к росту и продолжит отыгрывать потери против основных конкурентов. В случае с парой доллар/рубль при таком сценарии ожидается движение в направлении области 66,60 руб. после вчерашних попыток тестирования уровня 66 руб.







Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями











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