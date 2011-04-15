Рынок акций готов к небольшой коррекции

Рост мировых индексов вчера продолжился, но у российского рынка акций просто не хватило сил отыграть его в полной мере. В общем-то это понятно, и так мы растем 8 сессий без перерыва. Скорее всего, этот перерыв наступит сегодня.



Внешний фон складывается с утра позитивный – в плюсе азиатские площадки, четверть процента прибавляют американские фьючерсы, отскакивает от вчерашних минимумов нефть. Поэтому откроемся мы около вчерашнего закрытия или даже небольшим ростом. Но продолжить восходящий тренд вряд ли хватит сил и у нас, и на Западе.



В общем-то можно сказать, что коррекция потихоньку уже началась. Вчера на 5% упали акции «Сургутнефтегаза», на 2% - ВТБ. Вслед за ценами на никель начал дешеветь «Норильский Никель», и сегодня распродажи его бумаг продолжатся.



Вполне естественно, что ближе к вечеру желание зафиксировать прибыль лишь усилится.



Однако открывать шорты пока страшновато. В любой момент могут появиться позитивные новости с околопереговорного процесса, и рынки вновь взлетят. Нельзя исключать и нового притока денег в рублевые активы, что также вытащит наиболее ликвидные акции вверх. Вообще, при позитивном внешнем фоне сценарий роста Индекса Мосбиржи к историческим максимумам остается актуальным на следующей неделе.



Вполне возможно, что драйвером роста станет нефть. Вчера Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей, что примерно вдвое больше прогнозов. Откатилась от рекордного уровня и среднесуточная добыча. Рынок отреагировал на данные факты ростом выше 62 долларов за баррель, но под вечер и на рынке нефти прошли распродажи, которые увели котировки сырья под отметку 61 доллар. Сегодня с утра нефть ведет борьбу за этот уровень.



Мы продолжаем позитивно смотреть на нефть и ждать ее роста как минимум в район 64 долларов.



Рубль в паре с долларом так и не смог вчера закрепиться под отметкой 66. С утра внешний фон для рубля складывается нейтральным – доллар практически не меняется к основным валютам. Но во второй половине дня нельзя исключить повышенную волатильность рубля как реакцию на выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.



Скорее всего, Банк России сегодня пример решение снизить ставку на 0,25 п.п. Для этого есть все основания: стабилизация инфляции и необходимость хоть как-то простимулировать нашу слабую экономику. И это решение уже заложено в цены рубля и облигаций



Но интерес как всегда представляют высказывания о дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Очень вероятно, что мы сегодня услышим о намерении регулятора снижать ставку и далее, в том числе как минимум один раз до конца этого года.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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