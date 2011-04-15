Нефть зависима от сигналов извне

Вчера торги на рынке нефти проходили в весьма волатильном режиме. Котировки в моменте разгонялись до области 62,40 долларов за баррель, откуда в конечном итоге откатились под отметку 61 доллар, которую пытаются отвоевать на утренних торгах в пятницу. Brent торгуется с повышением третий день подряд и завершает неделю приличным ростом.



Резкий всплеск покупок, который быстро сошел на нет, был обусловлен статистикой Минэнерго, которая оказалась лучше оценок API и прогнозов. По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 4,7 млн баррелей против ожиданий падения на 2 млн баррелей. Напомним, неделей ранее объемы упали более чем на 10 млн баррелей. Более того, снизились и запасы нефтепродуктов, а добыча отошла от рекордных 12,5 млн баррелей в день и составила 12,4 млн.



Впрочем, реакция игроков оказалась непродолжительной, отчасти из-за желания зафиксировать прибыль над уровнем 62 доллара, отчасти на фоне возросшего спроса на доллар, который перешел к росту на фоне сильной статистики. PMI ISM и занятость ADP превысили прогнозы, поставив под сомнение снижение ставки ФРС на предстоящем сентябрьском заседании.



Более широкая картина указывает на дальнейшее улучшение настроений на рынке нефти, что прежде всего связано с надеждами на прогресс в торговых отношениях США и КНР. Опасность состоит в том, что любой негативный сигнал с этого фронта способен повлечь массовую волну ликвидации длинных позиций, особенно учитывая, что после пробоя психологического барьера 60 долларов уровни стали привлекательнее. Так что несмотря на текущий бычий уклон, риски для Brent сохраняются. В краткосрочной перспективе котировки могут пострадать от доллара, если тот поднимется в ответ на статистику по рынку труда и заявления Пауэлла.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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