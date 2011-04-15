Вялый рост нефти настраивает рынок на нейтральное открытие

В четверг днем нефтяные цены показали впечатляющий рост, но к концу торгов растеряли почти все достижения. Торги стартовали с отметки $60,2 за баррель марки Brent. После утреннего незначительного снижения до $59,9 цены перешли к бурному росту, пробили уровни сопротивления на $61,0 и $61,2 и достигли $62,0 – максимального значения с 2 августа. Рост был поддержан данными Управления энергетической информации США, которые показали снижение запасов нефти за неделю на 4,8 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения лишь на 2,5 млн баррелей. Однако на этой круглой отметке произошел разворот, и к концу торгов нефть опустилась к $60,4, показав по итогам бурного дня совсем незначительный рост. Утром пятницы черное золото торговалось с незначительным ростом, вблизи $60,5 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent cоставляет $59,9-61,1 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после вчерашнего пробития ряда ключевых уровней сопротивления, расширился до $56,9-65,3. Вечером выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Западноевропейские рынки закрылись в четверг разнонаправленно, а американские продемонстрировали существенный рост. На таком фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,49%, долларовый индекс РТС вырос чуть сильнее, на 0,54%. Среди лидеров роста – «ИнтерРАО» (+3,88%) и АФК «Система» (+3,61%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 1,41%. Утром пятницы большинство рынков стран АТР умеренно росло на 0,2-0,6%. Исключением был Shanghai Composite, который незначительно снижался, менее чем на 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 976 п., на 0,15% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Наблюдаемый утром вялый рост азиатских рынков и нефти не дает четких сигналов перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2780-2835 пунктов, по индексу РТС — 1325-1350 пунктов. Сегодня «Сбербанк» опубликует отчетность по РСБУ за восемь месяцев.



Курсы валют изменились накануне незначительно и разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 66,2150 руб. (-0,75 коп.), а европейская валюта выросла до 73,0675 руб. (+1,75 коп.). Утренняя стабильность нефтяных котировок приведет к нейтральному открытию торгов рублем. Сегодня ожидается решение Банка России по ключевой ставке, эксперты прогнозируют ее снижение на 0,25 п.п., до 7% годовых. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 65,6-66,9 руб., для европейской валюты — 72,3-73,8 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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