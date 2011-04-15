Нефть приободрилась, но пока рано говорить о начале уверенного роста.

Цены нефти за прошедшую неделю показывали довольно выразительные движения. В первую очередь можно отметить ее существенные подскоки во второй половине недели. Такой рост можно было бы связать с сообщениями о планах США по ужесточению санкций против Ирана. Однако в дальнейшем резком сокращении добычи нефти в Иране есть большие сомнения, поскольку все более отлаживаются механизмы обхода санкций США. В особенности можно упомянуть о стратегическом взаимодействии Ирана с Китаем и о планах Китая по наращиванию поставок нефти и нефтепродуктов из Ирана. Пока Китай, несмотря на торговую войну с США (которая за 8 месяцев текущего года уже дала снижение товарооборота между США и Китаем на 14%), продолжает наращивать покупки нефти у разных поставщиков и остается важнейшим фактором поддержания спроса на нефть. Так, за первое полугодие 2019 года КНР нарастила на 15%, до 37,7 миллиона тонн импорт сырой нефти из России.



Еще более важным для динамики нефтяных цен были сообщения из Саудовской Аравии о перестановках в энергетическом секторе. Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил своего сына принца Абдель Азиза бен Сальмана бен Абдель Азиза на пост министра энергетики вместо Халида аль-Фалиха. С одной стороны Аль-Фаллих был знаковой фигурой, при которой совершались сделки по ограничениям поставок нефти со стороны стран ОПЕК+, а также происходило активное взаимодействие СА с Россией. Не очень понятно как теперь будет проходить наладившееся за последние годы взаимодействие широкого круга добывающих стран, включая СА и Россию. (В частности, такой отставкой поставлен под вопрос визит министра энергетики РФ Александра Новака, у которого на наступающей неделе была запланирована встреча с Аль-Фалихом). С другой стороны можно надеяться, что взятая линия СА по взаимодействию со странами ОПЕК+ будет продолжена. Более того, можно предположить, что теперь еще больший акцент будет сделан на интересах успешного проведения IPO государственной нефтяной корпорации Saudi Aramco. Смену руководства компании тоже можно считать признаком того, что IPO Saudi Aramco переходит в стадию более активной подготовки. А важнейшим фактором успешности запланированного размещения являются высокие цены нефти. Именно с такими ожиданиями можно было связать наблюдавшиеся подскоки нефтяных цен в связи с оглашенными перестановками.



Менее значимыми для динамики цен, но тоже действовавшими в сторону их повышения были выходившие оперативные данные о снижении запасов нефти в США, о недельном сокращении добычи и о новом снижении числа активных буровых. Интересным будет узнать выходящее на этой неделе очередное обновление указанных важных параметров. Но наступающая неделя не даст расслабиться скорей по другим причинам.



В первую очередь это ожидаемые в ближайшие дни колебания валютных курсов. От предстоящего 12 сентября заседания ЕЦБ многие ждут сюрпризов, включая возможное объявление о запуске нового QE. При этом постараются обеспечить «сшивку» старого и нового курса регулятора. Напомним, что готовящаяся к вступлению в должность главы ЕЦБ Кристин Лагард много говорила о стимулирующей политике, включая политику отрицательных процентных ставок. Еще большие колебания валютных курсов могут произойти в окрестности предстоящего заседания ФРС, результаты которого станут известны в среду 18 сентября. (На текущий момент рынок с вероятностью 91,2% ждет снижения ставки ФРС на 0,25%). Так что спокойной жизни на валютном рынке не будет, а колебания индекса доллара с обратным знаком отражаются на динамике цен нефти. При этом ожидаемые от регуляторов стимулирующие программы будут способствовать росту аппетита к риску.



Повышает оптимизм на рынках снижение шансов жесткого Брексит, а также наметившийся прогресс в торговых переговорах США и Китая, что будет способствовать росту цен на нефть. В этих важнейших вопросах еще много неясного и ситуация сохраняет динамизм, так что начинающийся деловой сезон не даст расслабиться. Помним также, что число неожиданных поворотов на рынках зачастую превышает ожидания от запланированных событий. Но даже запланированные события обещают рынку интересную динамику.







Подлевских Николай Аркадьевич, Начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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