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09.09.2019

ЦБ снизил ставку и прогноз роста ВВП

Торговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи закрылся вблизи отметки 2800 п. Продолжили коррекцию бумаги Сургутнефтегаза (-1,84%). Лидерами роста стали акции Татнефти (+1,25%). Рубль в течение дня опускался ниже отметки 66.

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку. Решение совпало с ожиданиями участников рынка. Реакция игроков была нейтральной, но рубль продолжил укрепление к доллару в диапазоне 65,50-66. В заявлении Банка России можно выделить несколько интересных моментов. Во-первых, существенно снижен прогноз по сальдо торгового баланса и движению капитала. ЦБ консервативно оценивает динамику нефти. Во-вторых, прогноз по росту ВВП по итогам года понижен, и нижняя граница до 0,8%, что можно считать сенсационным. Ухудшение связано с негативными трендами в мировой экономике. ЦБ прямо не указывает на опасность рецессии, но намекает, что конъююнктура на внешних рынках и растущая неопределенность вызывают беспокойство. При этом, ЦБ не уверен в дальнейшем снижении ставки в этом году. Это может быть связано с рисками инфляции. Если в США для борьбы с рецессией ставки снижают, то в России их, как правило, приходится повышать, чтобы снизить инфляционное давление увеличивающейся денежной массы.

Торговая идея – АФК «Система» (+1,19%). Покупка, ТР 16 руб. АФК не исключает возможности продажи дочерней компании РТИ, и пока не готова продавать долю в ПАО «Детский мир» из-за низких предложений по цене. Не планируется делистинг МТС делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Поступили новости о планах по активизации роста франшиз клиники Медси в регионах. На этом фоне ожидания сокращения рыночных ставок ведущих ЦБ поддержат прогнозы снижения долговой нагрузки ПАО «АФК Система».

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2750-2800 пп. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,50-66,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»












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