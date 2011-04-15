Индекс Мосбиржи имеет шансы вернуться к максимумам прошлой недели

На глобальных рынках по-прежнему преобладает умеренный оптимизм. В пятницу стало известно, что Народный Банк Китая с сентября снизит ставку резервирования для всех банков на 0,5 п.п., а некоторые банки получат в ближайшие месяцы дополнительное снижение ставки на 1 п.п., и суммарно эти меры могут освободить около 125 млрд долл. ликвидности. Мировые рынки акций продолжают плавное движение наверх, однако темпы роста в последние пару дней несколько замедлились. До исторических максимумов по индексу S&P 500 осталось всего около 1,5%.



Из других новостей пятницы выделим публикацию данных по американскому рынку труда за август. В прошлом месяце американская экономика сгенерировала 130 тыс. рабочих мест (при прогнозе примерно в 160 тыс.), коэффициент безработицы остался на уровне в 3,7%, при этом уровень участия в рабочей силе подрос с 63% до 63,2, а рост почасовой зарплаты ожидаемо составил 3,2% в годовом выражении. В целом оцениваем последний блок данных по рынку труда США нейтрально. Напомним, что эта статистика, по большому счету, была последним сверхзначимым блоком данных перед сентябрьским заседанием Федрезерва, от которого мы ждем снижения ставки на 25 пунктов.



На этой неделе основным ньюсмейкером может стать Европейский центральный банк (заседание регулятора состоится в четверг). Фьючерсы на ставку оценивают вероятность снижения депозитной ставки ЕЦБ в 100%, а сценарии снижения на 0,1 п.п. и 0,2 п.п. оценивают приблизительно как равновероятные. Не меньшее значение на этой неделе могут иметь и комментарии регулятора относительно запуска новой программы выкупа активов. В целом сентябрь на глобальных рынках, вероятно, будет отмечен новыми стимулами со стороны ведущих ЦБ, и ожидание этих событий пока способствует локальному улучшению аппетита к риску.



Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренной коррекцией на 0,3% по индексу Мосбиржи. Итоги пятничного заседания Банка России не принесли больших сюрпризов – ключевая ставка ожидаемо снижена на 25 пунктов, дальнейшие решения по ставке во многом будет зависеть от динамики инфляции. Учитывая умеренный рост нефтяных котировок и локальный оптимизм на мировых рынках, в базовом сценарии ожидаем возвращения индекса Мосбиржи к максимумам прошлой недели – диапазон 2800-2820 пунктов.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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